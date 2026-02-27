Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вину в такой тенденции скидывают на агрессивную рекламу.

Европейские девочки в возрасте от 13 до 15 лет демонстрируют самые высокие показатели употребления табака во всем мире. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленным данным, каждый шестой подросток на континенте регулярно использует электронные сигареты или вейпы. В абсолютных цифрах около четырех миллионов детей этого возраста вовлечены в потребление табачной продукции.

Эксперты подчеркивают, что Европа рискует сохранить за собой статус крупнейшего потребителя никотина на планете вплоть до 2030 года, если текущие тенденции не изменятся радикальным образом.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Европейские девочки в возрасте от 13 до 15 лет сейчас имеют самые высокие показатели потребления табака среди своей возрастной группы в любой точке мира. Это не случайность, это результат преднамеренной стратегии индустрии, нацеленной на молодежь с помощью ароматизированных продуктов и изощренного маркетинга в социальных сетях», — заявил он.

По мнению специалиста, ответственность за защиту новых поколений лежит на государствах. Власти должны незамедлительно ужесточить правила рекламы и ограничить доступ к инновационным никотиновым продуктам.

Ежегодно последствия употребления табака приводят к смерти примерно 1,1 миллиона человек по всей Европе. Аналитики организации отмечают, что только в трети стран региона действуют полноценные законы о запрете курения в общественных местах. Полный запрет на рекламу табака введен лишь в четверти государств.

На этом фоне выделяются Великобритания, Исландия и Туркменистан, где уровень потребления табака остается наиболее низким.

Специалисты призывают внедрять опыт таких стран, как Бельгия, Дания и Нидерланды, которые активно борются с эпидемией вейпинга через запреты на вкусовые добавки и строгую регуляцию рынка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.