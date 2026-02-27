«Готовятся к диверсиям»: Украина планирует теракты на черноморских газопроводах

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Подобные действия могут сломать прогресс, которого удалось достичь на переговорах.

Киевский режим готовит теракты на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», пролегающих в Черном море. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Наши специальные службы такой информацией располагают. Они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям», — уточнил представитель Кремля.

Он также добавил, что турецкой стороне сведения о намерениях киевского режима неоднократно передавались.

Об угрозе диверсий на российских газопроводах в Черном море говорил и президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Российский лидер отметил, что подобными действиями Киев может сломать прогресс, которого удалось достичь на переговорном треке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину ответственной за взрыв «Северного потока». А в Германии заявили об осведомленности Центрального разведывательного управления США о планах взорвать этот газопровод еще на ранних этапах подготовки диверсии.

