Путин предложил Совбезу обсудить вопросы укрепления конституционного строя

Президент России Владимир Путин инициировал обсуждение вопросов, связанных с укреплением основ конституционного строя. С этим он обратился к постоянным членам Совета безопасности страны на совещании.

Глава государства отметил, что повестка встречи направлена на защиту и поддержание конституционных основ.

«У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя», — отметил Путин.

После вступительного слова он предложил министру юстиции Константину Чуйченко принять участие в обсуждении соответствующих инициатив. Совещание прошло в формате видеоконференции.

До этого, в декабре прошлого года, глава государства встретился в Кремле с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Тогда Путин подчеркнул, что Конституция России — безусловный приоритет для страны, основа которого служит ориентиром во внутренней и внешней политике.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Путин выступал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Президент РФ говорил о вопросах интеграции, экономического сотрудничества, социальной политики и согласованной внешнеполитической позиции двух стран.

