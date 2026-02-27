Болельщик повалил Лионеля Месси на землю во время матча

Фото: © Getty Images/Leopoldo Smith

Инцидент произошел на встрече футбольных клубов «Интер Майами» и «Индепендьенте дель Валье».

Болельщик повалил на землю капитана американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщил интернет-портал The Athletic.

Инцидент произошел во время матча между «Интер Майами» и эквадорского ФК «Индепендьенте дель Валье» в Пуэрто-Рико. На 89-й минуте игры на поле выбежал поклонник футболиста в футболке, идентичной той, в которой играет спортсмен: черная, с номером десять на спине и фамилией футболиста. Он попытался сделать фотографию с нападающим «Интер Майами».

Вслед за ним на поле выбежал еще один фанат. Он подбежал к Месси, обнял его и повалил на землю.

Спортсмен не пострадал. Футболист самостоятельно поднялся на ноги и отошел в сторону.

После происшествия игра продолжилась. Встреча завершилась победой американского ФК со счетом 2:1. А Месси на 70-й минуте забил в ворота соперника пенальти.

