Афганистан нанес удар по пакистанскому «ядерному центру»

Сотни пострадавших доставили в больницы Исламабад. Есть погибшие.

Афганские силы нанесли удары по военному объекту и так называемому «ядерному центру» Пакистана, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал Ariana News.

По данным источника, атаки направили на военный центр в районе Кокаль в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также на еще один объект, который источники охарактеризовали как ядерный. Утверждалось, что после ударов в больницы Исламабада доставили сотни пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит между Пакистаном и Афганистаном. Управление последнего начало военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы между двумя странами, которую Кабул официально не признает, 26 февраля. Власти Афганистана заявили, что действия стали ответом на бомбардировки со стороны военно-воздушных сил Пакистана по афганской территории.

В Пакистане подтвердили факт ответного огня, а позднее представители Исламабада заявили о переходе конфликта в фазу «открытой войны» с Афганистаном.

