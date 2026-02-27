Хозяин тайги заявил о себе: видеокамера записала рык краснокнижного хищника

Фото, видео: Национальный парк «Земля леопарда»; 5-tv.ru

Услышать и зафиксировать голос данного зверя удается очень редко.

Уникальное видео получили ученые, наблюдая за животными в национальном парке в Приморском крае. Видеокамера записала рык редкого дальневосточного леопарда.

Специалисты говорят: леопарды молчаливы и подают голос крайне редко. А записать рык — и вовсе невероятная удача. С его помощью хищники общаются между собой. На видео молодой самец, ему около пяти лет. И, как рассказывают ученые, он — хозяин данной территории. Мощным ревом зверь дает знать о своем присутствии всем соперникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский зоопарк подготовил специальную программу в честь празднования китайского Нового года. Мероприятия пройдут с 17 февраля по 1 марта в рамках городского фестиваля, их участниками смогут стать как дети, так и взрослые.

Для посетителей разработаны экскурсии под названием «Бамбуковые медведи и другие животные Чжунго». Гостям расскажут о представителях фауны Китая, среди которых большие панды Диндин, Жуи и Катюша, а также снежные барсы, дальневосточные леопарды и черношейные журавли. Экскурсии, рассчитанные на участников старше шести лет, пройдут в два этапа: с 17 по 20 февраля и с 23 февраля по 1 марта. Для посещения необходима предварительная регистрация.

