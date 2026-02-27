Продавцы воздуха: как псевдопсихологи и коучи зарабатывают на россиянах миллиарды

Фото, видео: 5-tv.ru

Советы от неквалифицированных «специалистов» способны довести до больничной койки.

Защитить россиян планируют от псевдопсихологов и коучей-самоучек. Курсы личностного роста бьют все рекорды популярности. Только в прошлом году люди потратили на обучение по этим направлениям около 45 миллиардов рублей. Как следствие, растет и число онлайн- экспертов с неясными компетенциями и сомнительными авторскими программами. Но вот есть ли образование у таких специалистов — проверить сложно. К чему может привести такая помощь — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«Холодная» мать, «механичный мир», и «далекие» люди, а в глазах героя видна вселенская боль. Сатирическое видео породило настоящие разборы и комментарии психологов. И это уже даже не удивляет. Саморазвитие и личностный рост на пике популярности, спрос на программы обучения по этим направлениям за год вырос на 45%. Множится число коучей и тренеров, а вместе с ними и количество проблем у людей.

«Они сами стали самостоятельно лечиться и обращаться к таким же специалистам, которые вместо того, чтобы получить высшее образование, сертификацию, проходят двухмесячные курсы», — отмечает нарколог Алексей Казанцев.

Только за прошлый год на онлайн-курсы по психологии и саморазвитию россияне потратили 45 миллиардов рублей. И одно дело, если после такого обучения не выйдет, например, с личностным ростом. Другим — те же психологи, тренеры и диетологи с сомнительными дипломами — вполне могут навредить. Как это произошло с Равилем Габитовым, который следовал указаниям блогеров-нутрициологов.

«Она с тарелкой авокадо, он с железом. Оба загорелые, на фоне океана. Решил попробовать их советы на себе. Диета, лимон натощак, бобовые каждый день, грубая клетчатка спровоцировала язву двенадцатиперстной кишки», — рассказывает Равиль Габитов.

Большинство таких специалистов сосредоточены в интернете. В формате онлайн сложно проверить: профессионал перед тобой, тот, кто прошел двухмесячные курсы, или вообще обладатель диплома из фотошопа. Проведя совсем немного времени в поисках, на такого сомнительного специалиста наткнулись и журналисты.

«То, что ты испытываешь, связано не с тобой, не с друзьями и не с тем, как ты сейчас живешь. А конкретно с твоим детством», — объясняет якобы эксперт.

Самый популярный вывод — всегда виноваты родители. Этот сеанс журналисты проводят с «ретроградным психологом» и «умной бабой» — так она себя называет сама. Чтобы проверить ее компетенции, подготовили легенду — реальную историю из интернета. Якобы тревожит постоянный страх смерти, раздражительность и галлюцинации. И на этом онлайн-приеме оказывается, что последний симптом — это вообще не повод для беспокойства и терапии.

«Иногда до 21 года галлюцинация — это норма. Это как фоновое развитие психики. Потому что до 21-25 лет бывает так, что мозг созревает более интенсивно в какие-то периоды», — заявляет «ретроградный психолог».

Уже через 15 минут после начала сеанса «ретроградный психолог» делает выводы, в верности которых сомневается психолог клинический.

«Говорить, что с учетом акцентуации личности, типологии личности, что галлюцинация считается нормой, это может быть заблуждением, тем самым мешая клиенту реально видеть картину происходящего», — поясняет психолог Екатерина Верченова.

На вопрос об образовании девушка нам не ответила. На ее сайтах дипломы найти так и не удалось. И с такими специалистами может столкнуться каждый. Хотя, как рассказала «Известиям» создатель и генеральный директор Научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева, эту проблему в России уже начали решать.

«У нас в стране уже пытаются через профессиональное специализированное сообщество формировать реестры специалистов, которые вправе оказывать помощь. Аккредитация введена не так давно, но она позволяет получить знак того, что человек имеет базовое образование», — говорит психолог Надежда Соловьева.

Но пока аккредитация — скорее плюс. Для предоставления услуг ее наличие вовсе необязательно. В то время как психология вместе с курсами личностного роста пока остается одной из самых удачных сфер для тех, кто хочет без вложений зарабатывать, буквально продавая воздух.

