Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее женщина утверждала, что сожитель представил ей ребенка как племянницу.

В Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от региональных силовых структур.

Представители ведомства уточнили, что женщина была взята под стражу в рамках расследования уголовного дела. По предварительным данным, именно в ее квартире злоумышленник удерживал похищенного ребенка в течение нескольких суток.

Ранее женщина утверждала, что о похищении она ничего не знала. Сожитель представил ей ребенка как свою племянницу.

Жилье, ставшее местом заточения малолетней, располагается в непосредственной близости от места проживания пострадавшей семьи. Оно находится буквально в 300 метрах от родного дома девочки.

Девочка бесследно исчезла утром 24 февраля, когда вышла на обычную прогулку со своей собакой породы той-терьер. После того как ребенок не вернулся вовремя, были организованы масштабные поиски.

Почти трое суток судьба школьницы оставалась неизвестной. Однако вечером 26 февраля ее удалось обнаружить живой.

В поисках принимали участие более 320 человек. Ключевую роль в обнаружении места нахождения пропавшей сыграла тщательная работа экспертов. В автомобиле подозреваемого был найден волос, который помог выйти на след преступника.

В настоящее время девятилетняя смолянка уже воссоединилась со своей матерью. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, устанавливая мотивы похитителя и роль его сожительницы в произошедшем инциденте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.