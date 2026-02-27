Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Бойцы ВС РФ уничтожили личный состав и технику ВСУ.

Вооруженные силы России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Бойцы группировки войск «Центр» провели зачистку населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные уничтожили на Днепропетровском направлении личный состав и технику пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, а также штурмового полка.

Ранее российские артиллеристы уничтожили блиндажи вместе с украинскими боевиками в Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Как подчеркивал Путин, силы киевского режима возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки решить вопрос мирным путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

