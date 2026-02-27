Армия РФ нанесла два массированных удара по объектам Украины
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Это произошло в ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданской инфраструктуре.
Российская армия в ответ на террористические атаки гражданской инфраструктуры со стороны киевского режима нанесла два массированных и шесть групповых ударов по объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары направили по объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.
Также Вооруженные силы России поразили предприятия оборонной промышленности, площадки производства и хранения беспилотных летательных аппаратов киевского режима, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Спецоперация
Специальная военная операция (СВО) продолжается с 24 февраля 2022 года. В этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, объявив о ее начале. Глава государства обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения ДНР. Решение было принято после обострения ситуации в Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.
Страны Запада, в том числе государства Евросоюза и НАТО, расценили действия российской стороны как «вторжение» и усилили военную поддержку Киева.
Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия нанесла массированный удар по украинскому военно-промышленному комплексу. Это произошло в ответ на террористические атаки украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.