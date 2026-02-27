Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Никарагуа в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Билеты скоро появятся в продаже.

Сборная России в следующем месяце, 27 марта 2026 года, проведет товарищеский матч с командой Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России и команда Никарагуа встретятся на стадионе «Ozon Арена». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. О старте продаж билетов на игру объявят чуть позднее.

Сообщается, что команду Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа — участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Прежде он выступал за «Атлетико Морелия». Фигероа забил 130 мячей, поэтому его прозвали «Фантомом».

После начала специальной военной операции (СВО) российские команды, включая сборные, отстранили от международных турниров. С тех пор футболисты из РФ участвуют только в товарищеских матчах. Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА — чемпионат мира-2026 — наши спортсмены, вероятнее всего, тоже пропустят. Масштабное мероприятие состоится этим летом.

Ранее сообщалось, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева отказались от участия в Кубке мира, который пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта.

