Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Своей сожительнице он представил девочку как племянницу.

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске оказывал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Задержанным оказался 43-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Он привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Несмотря на все старания фигуранта избежать правосудия, его действия были оперативно пресечены сотрудниками уголовного розыска.

Масштабные поиски школьницы начались три дня назад, когда ребенок не вернулся домой после прогулки с домашним питомцем. Мать пострадавшей забила тревогу спустя час после исчезновения дочери, обнаружив на улице только собаку.

Позже очевидцы сообщили, что видели в этом районе подозрительный легковой автомобиль.

Выйти на след преступника криминалистам помогли современные технические методы и экспертизы. Личность похитителя и место его нахождения установили благодаря анализу ДНК, отслеживанию сим-карты и идентификации транспортного средства.

Выяснилось, что злоумышленник удерживал несовершеннолетнюю в жилом помещении, принадлежащем его сожительнице. Он представил девочку своей племянницей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Сама девочка уже находится в безопасности. Медицинская помощь ей была оказана своевременно, после чего ребенка официально передали матери.

О мотивах поступка 43-летнего смолянина пока не сообщается. С ним продолжают работать следователи для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.