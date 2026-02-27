Похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку вернули матери

Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Все это время ребенок находился в квартире похитителя всего в 300 метрах от ее дома.

Похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку передали маме, сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией. Ребенка обнаружили 26 февраля в одной из квартир Заднепровского района — всего в 300 метрах от ее дома.

Школьница исчезла утром 24 февраля. Она вышла на прогулку с той-терьером, но так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, к поискам подключились более 300 человек, в том числе сотрудники Следственного комитета РФ, полиция, бойцы ОМОН, представители Росгвардии, военные и волонтеры.

Девочку нашли 26 февраля в одной из квартир Заднепровского района города. Как установили правоохранители, к ее похищению причастен 43-летний местный житель Сергей Г., до этого судимый за хранение наркотиков. Квартира, где удерживали ребенка, находилась примерно в 300 метрах от ее дома.

Как сообщал 5-tv.ru, выйти на след подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль ВАЗ-2109. На нем увезли школьницу. Полицейские отследили маршрут машины и обнаружили ее. В салоне авто правоохранители нашли ДНК пропавшей и сим-карту, зарегистрированную на одного из местных жителей. Это позволило оперативно установить личность предполагаемого похитителя и его адрес.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру, где находилась девочка. В момент задержания там же находилась сожительница мужчины. По ее словам, она не знала о похищении, а подозреваемый представил ребенка как племянницу.

С задержанным в настоящее время работают следователи.

