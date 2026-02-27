Новые Усольцевы? Пятеро человек пропали в горах на Урале

Пятеро человек пропали в горах на Урале

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Ситуация пугающе напоминает трагедию, которая произошла осенью прошлого года.

Пятеро человек бесследно исчезли в горах Урала, отправившись кататься на снегоходах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Группа выехала из Уфы в Пермский край на личных автомобилях, доехала до деревни Золотанка под Красновишерском, где оставила машины с прицепами. Затем туристы пересели на снегоходы и уехали в горы.

Путешественники должны были вернуться три дня назад, но до сих пор не выходят на связь. Прицепы с автомобилями по-прежнему стоят в Золотанке.

Ситуация пугающе похожа на ту, что произошла осенью прошлого года в Красноярском крае. Тогда семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка Арина — ушли в поход по Кутурчинскому Белогорью и бесследно исчезли.

Более полутора тысяч человек прочесывали тайгу, использовали квадрокоптеры и вертолеты, но нашли лишь брошенную машину.

Никаких следов — ни вещей, ни останков. Снег скрыл все улики, и ответы можно будет получить только весной, когда растают сугробы.

В деле Усольцевых до сих пор нет ясности. Версии множились одна страшнее другой: от несчастного случая до ритуального жертвоприношения на языческом алтаре.

