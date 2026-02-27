Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в подмосковном Фрязино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Пострадавший получил осколочное ранение голени и был доставлен в больницу.

В Ростовской области недалеко от железнодорожного переезда задержан подозреваемый в подрыве автомобиля с мужчиной внутри в подмосковном Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению. Мужчина задержан на территории Ростовской области», — говорится в публикации.

По информации ведомства, мужчина прикрепил взрывное устройство на дно автомобиля пострадавшего ночью накануне случившегося. При этом за две недели до этого он испортил колеса автомобиля. Был произведен осмотр авто, в ходе которого были изъяты камеры наружного наблюдения, а также пластиковые и металлические части машины для производства взрывотехнической экспертизы

По факту данного случившегося возбуждено уголовное дело по частям статей «Подготовка к преступлению», «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

По данным 5-tv.ru, задержанным оказался местный бизнесмен, у которого свое цветочное дело. Между ним и пострадавшим происходили конфликты.

Взрыв произошел 10 февраля в автомобиле Nissan Patrol, внутри машины в этот момент находился человек. Пострадавший получил осколочное ранение голени и был доставлен в больницу. Незадолго до инцидента водитель обнаружил повреждение в полу машины и обратился в экстренные службы, сообщив о возможной угрозе. Спустя непродолжительное время произошел взрыв.

