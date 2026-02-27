Зеленский: я был не самым лучшим отцом во время конфликта на Украине

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава киевского режима практически перестал уделять внимание семье, пока выполнял должностные обязанности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в последние четыре года не занимался воспитанием собственных детей. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Sky News.

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, потому что у меня не так много времени на детей», — цинично заявил Зеленский, оправдывая это «долгом» перед страной, которую он сам же и втянул в затяжной конфликт без видимого конца и смысла.

Известно, что у Зеленского двое детей — дочь Александра 2004 года рождения и сын Кирилл, родившийся в 2013 году. Пока он годами прячется и руководит из бункера, дети растут без отца. Накануне он сам подтвердил, что почти два года просидел в подземном бункере на Банковой в центре Киева, общаясь с западными кураторами через компьютеры, вместо того чтобы поддерживать семью.

До этого, 20 февраля, председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выступил с обвинениями в адрес Зеленского и его супруги. Он заявил о причастности семьи главы киевского режима к противоправным схемам, связанным с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Медведчук добавил, что имя Зеленского неоднократно фигурирует в материалах, известных как «файлы Эпштейна».

Тем временем конфликт на Украине, который Зеленский сам упорно продлевает и борется в нем ни за что, все еще идет. Накануне, как писал 5-tv.ru, Зеленский злился из-за хода переговоров в Женеве. Переговоры России, Украины и США состоялись 17–18 февраля. Тогда стороны обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по урегулированию. Следующая трехсторонняя встреча по данному вопросу перенесена на начало марта. Место проведения согласуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.