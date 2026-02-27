Фото: legion-media/Persona Stars/053

Актриса призналась, что организм буквально остановил ее после череды переживаний.

Актриса Ксения Алферова сообщила подписчикам о резком ухудшении самочувствия. Артистка призналась, что последние недели переносила недомогание на ногах, однако после напряженного дня болезнь дала о себе знать.

«Я тут ходила-бродила полторы недели с чем-то вялотекуще-сопливым внутри, и вчера, после важного и сложного дня, вдруг свалилась! Помимо всего прочего у меня совсем голос пропал. Лежу, молчу. Непростое для меня упражнение, я поболтать страсть как люблю! Теперь только эпистолярный жанр мне подвластен. Переписываюсь со всеми», — пояснила Ксения.

По словам актрисы, причиной ухудшения состояния стала привычка брать на себя чрезмерные обязательства и игнорировать усталость. Она призналась, что редко позволяет себе отдыхать и старается доводить начатое до конца, даже когда организм подает тревожные сигналы.

«Так нельзя, ответственно вам заявляю. Надо учиться себя беречь, себе говорю и вам. Я такой идеальный солдат, нет „не могу“, есть „надо“. Вот так точно не надо! Вчера немного расстраивалась, что весь день вынуждена в кровати провести, да еще и молчать, да еще и спать все время. Не дает организм делать ничего. Усыпляет. А сегодня благодарна. Я ведь сама не в состоянии угомониться. Я до победного конца всегда. А еще переживания свои сама от себя прячу», — призналась Алферова.

Сейчас рядом с ней находится 18-летняя дочь Евдокия, которая заботится о матери. Ксения рассказала, что старается ограничить информационный поток и не открывает социальные сети, поскольку к ее семье в последнее время приковано повышенное внимание.

Поводом для обсуждений стала личная жизнь ее бывшего супруга Егора Бероева. Их брак продлился около 20 лет и завершился в прошлом году. Недавно 48-летний актер вступил во второй брак — его избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Девушка уже появилась в главной роли в фильме Бероева «Кукла», премьера которого намечена на 30 апреля 2026 года.

Ранее артист прокомментировал расставание.

«Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью», — отметил артист.

Ксения ответила на это более сдержанно.

«Я бы поспорила с хронологией», — сказала телеведущая.

