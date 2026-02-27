«Сложила в барабан»: пенсионерка постирала кота вместе со шторами
Пенсионерка постирала кота вместе со шторами в Иркутской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Питомца экстренно доставили в ветклинику после неожиданного банного дня.
В Иркутской области ветеринарам пришлось спасать кота, который оказался внутри стиральной машины во время стирки. О необычном случае сообщила пресс-служба региональной ассоциации ветеринарии.
Как уточняется в публикации, хозяйка решила постирать тюль и не заметила, что вместе со шторами в барабане оказался ее питомец.
«Бабушка решила освежить тюль. Сложила в барабан и включила стиральную машину, не заметив там кота», — говорится в публикации.
Тяжелое состояние без переломов
К счастью, вода была невысокой температуры, а режим отжима не включался. Благодаря этому животное избежало ожогов и травм костей. Однако общее состояние хвостатого пациента оказалось крайне тяжелым.
По данным ветеринаров, у кота не определялось артериальное давление, температура тела опустилась до опасных показателей. Кроме того, возник риск интоксикации из-за попадания стирального порошка в организм.
Несколько дней под наблюдением
Специалисты оперативно провели обследование, ввели противошоковые препараты и средства для нейтрализации химических веществ. После стабилизации состояния животное оставили в стационаре под круглосуточным наблюдением.
Спустя несколько дней кота выписали домой — по словам врачей, он восстановился и чувствует себя удовлетворительно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.