Квитанции пересчитают: с марта плату за ЖКХ будут начислять по новым правилам

С марта 2026 года плату за ЖКХ будут начислять по-новому

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В платежках появятся изменения, которые напрямую зависят от состояния счетчиков и качества услуг.

С наступлением марта в сфере жилищно-коммунальных услуг меняется порядок начислений. Корректировки затронут способ учета ресурсов, систему перерасчетов и правила распределения расходов. Об этом сообщает Газета.ру.

Главная цель обновлений — сделать расчеты более точными и прозрачными, а механизм оплаты — понятнее для собственников. Теперь особое внимание будет уделяться корректности показаний приборов учета и соблюдению сроков их поверки.

Счетчики под особым контролем

Одно из ключевых новшеств касается работы индивидуальных приборов учета. Если владелец квартиры вовремя не передал показания или пропустил срок поверки счетчика, начисление будет производиться по нормативу. При этом возможно применение повышающих коэффициентов.

Фактически это означает, что при отсутствии актуальных данных сумма в квитанции может оказаться выше, чем при расчете по реальному потреблению. Нормативный метод традиционно считается менее выгодным для жильцов.

Одновременно уточняется порядок распределения расходов на общедомовые нужды. Теперь расчеты будут жестче привязаны к фактической площади помещения и его назначению — жилое это пространство или нежилое.

Перерасчет станет быстрее

Изменения затронут и порядок снижения платы при перебоях или ухудшении качества услуг. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны оперативнее фиксировать аварии и отклонения от нормативов.

Если в доме отключили горячую воду, снизилась температура отопления или нарушены показатели давления, перерасчет должен отражаться в ближайшей платежке. То есть уменьшение суммы будет происходить автоматически, без затяжных процедур.

Что стоит проверить заранее

Специалисты рекомендуют жителям заранее убедиться, что счетчики исправны и не требуют поверки. Важно своевременно передавать показания и проверить корректность данных в личных кабинетах управляющих компаний.

Также стоит сверить площадь квартиры и параметры помещения с теми, что указаны в платежных документах. Ошибки в этих данных могут повлиять на размер начислений за общедомовые расходы.

Новая система направлена на то, чтобы сократить спорные ситуации и ускорить перерасчеты, однако многое по-прежнему зависит от внимательности самих собственников.

