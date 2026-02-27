Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

До 1 апреля президент поручил добавить интернет-сервисы для страдающих диабетом людей в «белые списки».

В России внесут изменения в законодательство о продажах лекарств через отделения «Почты России». Об этом сказано в перечне поручений российскому правительству от президента РФ Владимира Путина по итогам совещания 21 января.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения <…> «Почты России», — говорится в документе на сайте Кремля.

Кроме того, до 1 апреля Путин поручил добавить интернет-сервисы для страдающих диабетом людей в «белые списки». Ответственным за исполнение назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

