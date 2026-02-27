Путин поручил сохранить выплаты многодетным семьям при росте дохода

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Правительство обязано подготовить соответствующие поправки и представить доклад о проделанной работе до 1 июня.

Президент России Владимир Путин распорядился внести изменения в законодательство, которые позволят многодетным семьям повторно получать ежемесячное пособие на ребенка даже при незначительном превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом.

Глава государства заявил о превышении не более чем на 10%. Правительство обязано подготовить соответствующие поправки и представить доклад о проделанной работе до 1 июня 2026 года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

К тому же глава государства рекомендовал руководителям российских регионов усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков передачи жилья гражданам. Поручение разместили на официальном сайте Кремля. Оно связано с необходимостью повысить дисциплину в строительной отрасли.

Инициатива стала продолжением решений, принятых по итогам заседания Государственного совета России, который состоялся 25 декабря 2025 года. До этого, 21 января, президент подчеркивал, что покупатели квартир должны получать ключи строго в обозначенные договорами сроки. Он напоминал, что с 1 января отменен мораторий на штрафы для застройщиков, нарушивших обязательства, и теперь граждане вправе требовать компенсацию за просрочку.

Дополнительные меры поддержки семей обсуждались и в правительстве. Мишустин 25 февраля сообщил о расширении участия работодателей в программах помощи семьям с детьми. Планируется увеличить необлагаемую налогом сумму выплат при рождении ребенка. Кроме того, кабмин подготовил механизм ежегодной семейной выплаты, которой смогут воспользоваться более четырех миллионов российских семей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил, что современные больницы значимы для поддержки семей. Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил президент.

