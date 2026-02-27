Стихи от лица цветка и задачи для экологов: в Москве наградили победителей «Зеленого зачета»

Фото, видео: 5-tv.ru

Как сохранить уникальную природу Байкала и что необходимо сделать для защиты краснокнижных растений и животных? На эти и другие вопросы без труда смогут ответить участники Всероссийского конкурса «Зеленый зачет». За право выйти в финал боролись более 70 тысяч студентов и школьников. Решающие испытания прошли в Москве. Какие идеи и проекты оказались в числе победителей — узнал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

У них — своя олимпиада. Вместо эстафеты — мониторят качество воды. А снаряд заменяют гелевой ручкой. Самые пытливые умы страны собрались в Москве, чтобы поучаствовать в «Зеленом зачете». На конкурсе старшеклассники и студенты сперва решают задачи по географии, биологии, геофизике и химии. А затем могут задать экспертам любые вопросы.

— Планируется ли расширение программ по озеленению городов, сохранении лесов? Например, рассматривали ли вы такие варианты, как полная замена древесины в производстве мебели?

Чтобы набрать 100 баллов на конкурсе, мало назубок знать таблицу Менделеева. Задачи по переселению жаб или вычисление уровня нитратов в озере не проводят в школе.

Как уверяют организаторы, с тестовой частью справится любой старшеклассник. Тогда как практическая заставит попотеть даже опытного эколога. Например, в этой задаче нужно определить общий показатель загрязнения почвы. Для этого нужно найти опасные химические элементы и суммировать их.

Последний рубеж — творческое задание. В сочинении нужно было написать рассказ от лица вымирающего растения или животного. Первокурсник Андрей Шлыков решил задачу креативно: в стихах рассказал о краснокнижном цветке, который встретил, очищая берега родного Байкала от мусора.

«Я писал от лица венериного башмачка. Начал писать в стихах. Но потом понял, что по времени честно не успею. Взял, написал эпиграф, стихотворение небольшое», — поделился победитель конкурса «Зеленый зачет» из Иркутской области Андрей Шлыков.

В дистанционном туре «Зеленого зачета» приняли участие 72 тысячи человек. В очном туре встретились более 550 финалистов.

«Для нас очень важно, чтобы ребята не просто там занимали какие-то призовые места. А чтобы и дальше им это помогало поступать в институты. Не бросать это направление. И становиться профессионалами, защитниками нашей природы. Как говорили: «Защищаешь природу — защищаешь Родину», — отметил председатель комитета ГД Федерального собрания РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

И некоторых победителей конкурс уже вдохновил стать экологом.

«Ни одна олимпиада не рассматривает такого рода задачи. И это очень интересно было. Что-то новое. Я абсолютно точно могу сказать, что где-нибудь в будущем вы меня увидите в сфере экологии», — заявила победитель конкурса «Зеленый зачет» из Москвы Евгения Дегтеренко.

«Чем больше людей считают, что окружающий мир -это их предмет заботы, тем важней. Не спрашивай, что страна сделала для тебя, спрашивай, что ты сделал для страны», — сказал лидер фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.

После конкурса фонд «Компас» внесет победителей и призеров в госресурс о талантливых учащихся. Выпускникам школ это даст дополнительные баллы при поступлении, а студентам откроет двери для стажировок в лучших компаниях страны.

