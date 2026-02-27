Открывать Россию с воды: спрос на яхтенный туризм вырос на треть

Фото, видео: Telegram/«Московское Боут Шоу»/moscowboatshow; 5-tv.ru

Отечественные производители лодок и катеров успешно преодолели западные санкции.

Механизмы государственной поддержки стали огромным стимулом для развития яхтенного бизнеса. Российские производители лодок и катеров успешно преодолели западные санкции. На выставке, которая открылась в столице, сегодня можно оценить достижения наших судостроителей. В Москву привезли не только небольшие прогулочные яхты, но и самые настоящие гостиницы на воде. Тем более, что спрос на яхтенный туризм вырос на треть. И один из лидеров здесь, конечно, Петербург. На чем совсем скоро по рекам и каналам будут катать гостей Северной столицы — увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

У каждого стенда — выставка обуви! На палубу в ботинках нельзя, вот и приходится разуваться. Ведь интересно, что у этих красавиц на борту!

«Добро пожаловать на борт! Спасибо!» — встречают гостей.

Конкретно здесь подумали о каждом кубическом сантиметре: есть кухня с плитой и мойкой, два холодильника, туалет, душ, две каюты — это созданный отечественными инженерами плавучий пятизвездочный пентхаус!

«Лодка для отдыха большой компанией или большой семьей на воде. Открывать Россию с воды, пожалуйста, автономность входа, бак 900 литров. Заправились и пошли», — рассказывает коммерческий директор компании по производству алюминиевых лодок Максим Титов.

За 2025 год данных еще нет, но за 2024-й спрос на яхтенный туризм в России вырос на треть. А всего в нашей стране — более полутора миллионов маломерных судов.

Вот такие лодки вполне годятся для небольших турпоходов или могут состоять на службе, например, в МЧС. Эти роскошные палубы достойны степенных морских прогулок. Вот плавсредства, способные летать по воздуху. А этим яхтам как воздух необходим ветер. И желательно попутный.

Вот так, под парусом, на надувном катамаране Анатолий Кулик обошел вокруг света. Его опыт — в каждой детали яхт, которые он теперь строит.

«Начиная от маленьких карманчиков, зачем это все сделано, и до больших, и до веревочек, и почему там, а не там. Здесь очень удобно сидеть, удобно управлять, удобно жить на нем, удобно готовить пищу на нем», — делится капитан и инженер-конструктор Анатолий Кулик.

Если лет пять-шесть назад отечественное судостроение шло в фарватере, проложенном зарубежными производителями, то теперь мы идем собственным уверенным курсом.

«Практически все сделано из российского сырья, включая кожу, алюминий, который добывается у нас, стекла, которые у нас изготавливаются, проводка, ткани, тенты. Все, что вы видите, процентов 85-90 — это все сделано отечественными производителями», — утверждает генеральный директор компании по производству лодок Владимир Ковырин.

А есть вообще прорывные вещи: «Росатом» собрал катамаран из композитов по той же технологии, с помощью которой строит ветряные электростанции.

«Материалы — это стеклоткани, углеткани и различные связующие, а также метод технологический, основной метод вакуумной инфузии, который применяется как при производстве судов из композитов, так и при производстве ветролопастей», — объясняет генеральный директор АО «Росатом Ветролопасти» Сергей Федченко.

Вот и знаменитые музыканты выбирают продукцию отечественных верфей.

«Сейчас делают прям реально очень хорошие лодки. Я лично сейчас строю хаус-бот, потому что хочется путешествовать большой семьей по реке и с комфортом», — признается лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский.

Капитан очевидность скажет: яхта — это баснословно дорого, и позволить себе ее могут единицы. На самом деле все гораздо дешевле.

«Ну, наверно, от миллиона и выше. Это не настолько дорогой сегмент, поэтому здесь надо понимать, что человеку нужно», — поясняет директор выставки Екатерина Гришечкина.

И достаточно один раз сняться с якоря, чтобы понять: жизнь не жизнь без свежего ветра, солнца и соленых брызг. Это подтвердит здесь каждый, будь то юнга или матерый капитан.

