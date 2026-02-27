Льготы без границ: пенсионеров предложили освободить от трат на коммуналку

В России пенсионеров могут освободить от трат на коммуналку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это не будет зависеть от региона проживания.

В России могут полностью компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг для одиноких пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение на имя руководителя Минстроя Ирека Файзуллина направили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

Парламентарии предлагают установить дифференцированную систему поддержки. Для лиц старше 65 лет могут предусмотреть скидку в размере 50%, а после 80 лет — стопроцентное возмещение затрат.

Инициатива подразумевает создание единых федеральных стандартов, чтобы объем помощи не зависел от финансового благополучия конкретного региона проживания гражданина.

Необходимость таких мер авторы обосновывают результатами исследования НИУ ВШЭ за 2025 год. Согласно полученным данным, россияне старше 70 лет вынуждены тратить более 80% своих личных доходов на базовые нужды. В структуре расходов пожилых людей доминирует питание (45%), оплата ЖКУ (17%), а также покупка медикаментов (15%).

Сергей Миронов подчеркнул, что действующая система, при которой льготы регулируются регионами, вызывает недовольство, так как все граждане трудились на благо страны одинаково.

Дополнительно в Госдуме обсуждается вопрос снижения самого порога допустимых трат на коммунальные счета. Глава комитета по труду Ярослав Нилов заявил о важности автоматизации процесса получения субсидий.

На текущий момент федеральная норма позволяет рассчитывать на помощь государства только в том случае, если платежи за ЖКХ превышают 22% от общего семейного бюджета.

Законодатели настаивают, что новая мера должна включать в себя не только стандартные платежки, но и расходы на доставку топлива в частные дома, не имеющие центрального отопления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.