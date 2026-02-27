Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Гоши
31 0
Фото, видео: 5-tv.ru
У мальчика детский церебральный паралич.
А мы сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции — «День Добрых дел». У шестилетнего Гоши из Владикавказа — детский церебральный паралич.
Он уже перенес операцию, которая стала важным, но далеко не последним этапом на пути к выздоровлению. Теперь необходима комплексная реабилитация, на которую требуется более миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, эту сумму удалось собрать. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.