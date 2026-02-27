Фирмы-однодневки: как турагентства обманывают россиян с путевками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Мошеннические схемы в основном касаются турецких направлений.

Туристы из России привлекаются заниженными ценами турецких турфирм и становятся жертвами мошеннических схем. Их обманывают через фиктивные предложения в интернете. Местных отельеров тревожит такая тенденция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца гостиничного бизнеса Мехмета Усту Бильгинера.

Суть схемы заключается в публикации объявлений с ценником значительно ниже среднерыночного уровня, что позволяет быстро привлекать внимание туристов, желающих сэкономить. По словам эксперта, в реальности за красивыми картинками стоят компании-однодневки, которые исчезают после получения оплаты или не предоставляют забронированные услуги.

«В социальных сетях публикуются предложения с ценами значительно ниже рыночных, чтобы привлечь внимание российских туристов. Однако по приезде люди понимают, что столкнулись с турагентствами-однодневками, которые не выполняют взятые на себя обязательства», — поделился Бильгинер подробностями проблемы.

Он пояснил, что преступники активизируются именно в пик сезона, рассчитывая на невнимательность клиентов при проверке юридических документов и лицензий. Отсутствие прозрачности в онлайн-сегменте продаж мешает людям вовремя заметить подвох, а добросовестному бизнесу потом приходится восстанавливать репутацию всей отрасли.

Интерес россиян к турецкому побережью продолжает расти, несмотря на подобные инциденты. Согласно статистическим данным, за минувший 2025 год страну посетило более 6,9 миллиона граждан РФ, что демонстрирует трехпроцентный рост турпотока.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что это направление сохранит статус лидера в сегменте организованного отдыха.

Эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять посредников перед совершением любых транзакций, чтобы не оказаться в сложной ситуации в чужой стране.

