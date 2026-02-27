Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над десятью регионами России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Пять дронов уничтожены на подлете к Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Пять дронов уничтожены на подлете к Москве.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 53 украинских БПЛА, из них 12 — над Московским регионом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля проинформировали в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что дежурные системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов в течение ночи. Над Брянской областью было сбито наибольшее количество дронов — 24.

В небе над Республикой Крым уничтожили еще 18 беспилотных летательных аппаратов. Над Смоленской областью нейтрализовали 14 дронов. По три БПЛА были сбиты над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря. В Московском регионе, Курской, Калужской и Белгородской областях удалось сбить по одному беспилотнику.

