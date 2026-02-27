Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Горела квартира на 21-м этаже многоквартирного дома.

В квартире на 21-м этаже многоквартирного дома в Москве произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. В горевшей квартире находились женщина и ее несовершеннолетний ребенок. По имеющимся данным, оба выбрались из огня. Однако известно, что женщину забрали сотрудники полиции, а ее дочь — врачи скорой помощи.

Другие жители дома смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

На данный момент пожар потушен. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге, один человек погиб.

По предварительным данным, полностью выгорели две квартиры на общей площади около 80 квадратных метров. В соседнем подъезде огонь распространился еще на две квартиры — там пожар охватил порядка 14 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 30 человек.

