«Брали каких-то кривых»: Шаляпин прокомментировал отношение Александровой к кастингам

Певец разделяет мнение актрисы, правда ее саму так и не вспомнил.

Певец Прохор Шаляпин всей душой противится участию в каких бы то ни было отборах и кастингах — травмы юности, которые время от времени напоминают о себе и сегодня. По словам артиста, ему всегда тяжело давалось это соревнование за место в проекте, и выработалась стойкая неприязнь. Об этом он сказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Bloggers music awards.

«Ужасно отношусь к кастингам, ужасно, ненавижу. Это всегда стресс. Меня много раз не брали никуда, и это очень по психике било всю молодость. Да даже из последнего: четыре или пять раз меня приглашали в программу... и в последний момент отменяли, что меня там кто-то не утвердил», — признался Шаляпин.

Как отметил исполнитель, недавняя неудача снова сильно и больно ударила по его самолюбию. Особенно обидно было, что в проект в итоге попали артисты, которым Шаляпин нисколько не уступает:

«Брали каких-то кривых и не совсем-то уж и талантливых, ну, точно не выше меня ростом людей».

Но это горе он пережил. Благо, жаловаться на невостребованность сейчас не приходится.

«Ну смотря какой кастинг, не все мне кастинги нужны, например, на сегодняшний день, у меня и так работы хватает. Я не собираюсь на все стулья одной пятой точкой, как многие наши коллеги», — сказал певец.

Недавно на эту тему в соцсетях высказалась актриса театра и кино Марина Александрова. Она буквально отчитала режиссеров и продюсеров за то, что ее по-прежнему заставляют проходить кастинги. 43-летняя звезда подчеркнула, что в ее портфолио уже более 50 фильмов, и никто уже не сомневается в ее профессионализме.

«Я не хочу доказывать какому-то продюсеру с платформы, что я не покупала диплом актрисы театра и кино, и тратить свое время, чтобы неподготовленный режиссер посмотрел на мое органичное существование, а продюсеры бы сказали: „не удивила“», — высказалась звезда.

Хотя Александрова и разделяет нелюбовь Шаляпина к кастингам, поддержки от него не добилась. Оказывается, с творчеством актрисы и ее гигантским портфолио певец не знаком, а имя едва ли не впервые слышит! Просто она слишком молода — не в его весовой категории.

«Марина Александрова — это в честь нее сырок назвали? Подождите, я немножко не разбираюсь в актрисах молодых. Татьяна Васильева вот моя актриса, мы с Крачковской дружили Натальей, я даже у Кустинской был в гостях! А вы мне тут...» — заключил Прохор.

