«Что смогли»: хореограф Аделии Петросян назвал условия для побед фигуристов на ОИ

При этом он считает выступление спортсменов достойным.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян на Олимпиаде в Милане показали хороший прокат. Пусть и ниже той высокой планки, которую четыре года назад задали в Пекине их соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова. Об этом в интервью «Известиям» рассказал тренер и хореограф нашей команды Даниил Глейхенгауз.

«Что смогли — показали. Тоже хотели чуть большего, но, в целом, мне кажется, это было достойно. И Петя и Адель без рейтинга, без всего представили страну на очень высоком уровне. Теперь, как я сказал, главное — чтобы нас допустили. Чем раньше нас допустят, тем быстрее мы вернем наши лидирующие позиции», — говорит Даниил Глейхенгауз, хореограф Аделии Петросян:

Напомню, наша фигуристка заняла на Олимпийских играх в Милане шестое место. Понимая, что для борьбы за пьедестал ей придется рисковать, Аделия Петросян единственной из конкуренток попыталась исполнить сложнейший прыжок — четверной тулуп. Но упала и лишилась шансов на медаль.

Шестым оказался и фигурист Петр Гуменник. При этом он идеально откатал свою произвольную программу.

