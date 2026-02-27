Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

По статистике, главная роль в кино чаще отдается мужчине, а женщина играет «прикладную» роль его спутницы.

Актриса Анастасия Уколова удручена положением женщин в современном российском кинематографе. По ее мнению, представительницам прекрасного пола отводятся лишь второстепенные роли, и даже если они часто появляются на экране, то только как тени главных героев-мужчин. Об этом звезда сказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы»

«Женский персонаж у нас, в целом, такая идет статистика, что в кино — именно в нашем российском — очень редко является главным героем, на первом плане. И уже ты немного свыкаешься с тем, что ты — жена главного героя, девушка, его любовь. Но конечно, актрисам хочется играть роли про своего главного персонажа, поэтому мы все считаем, что женский персонаж обесценен в нашем кино», — заявила артистка, стукнув кулаком.

Исправлять ситуацию Анастасии Уколовой кое-как удается. Так, она сыграла самую что ни на есть главную героиню в театральной постановке Данила Чащина «Каренина». Как отметила актриса, этот спектакль — современная интерпретация классики, которая при этом в любом исполнении остается актуальной.

«Там есть что сказать, что проговорить мне и как маме, и как женщине, которая была в браке. И наверно, эта история сейчас занимает большое место в моей жизни, и вот там мне есть что сказать, есть что сыграть», — заключила Уколова.

Ранее в интервью 5-tv.ru Анастасия Уколова порассуждала о возможном актерском будущем своего сына. Егору сейчас три года. Его мама отметила, что работа в кадре выматывает и доводит до изнеможения и детей, и взрослых, и своему ребенку она такого стресса не желает.

Однако мальчику, который уже бывал на съемочной площадке, кинопроцесс определенно показался интересным. Кто знает, может, подрастет, и будет блистать, не хуже мамы! Да и гендерная статистика на его стороне…

