Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой

Кино часто снимают «поперек» погоды, поэтому актерам приходится мерзнуть в летней одежде или терпеть жару в пуховиках. И Алиса привыкает к этому с детства.

Актриса Алиса Руденко в свои 11 лет узнала не только славу и свет софитов на премьере, но и внутренний мир кино, который далеко не всегда комфортный и доброжелательный. Особенно если речь идет о натурных съемках. Нередко зимние сцены снимают летом, а летние зимой, а актерам приходится либо потеть в пуховиках, либо как-то скрывать, что ужасно замерзли.

«Всегда по-разному. Если внутри, то все хорошо, зима почти не ощущается, потому что в здании тепло, везде обогреватели… Не очень удобно, если на улице съемки, то нужно надевать очень много термобелья и колгот под низ. И все равно дует, даже если ты уже в трех (комплектах) термобелья», — поделилась юная звезда с 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

Алиса решила стать актрисой в пять лет, о чем и сообщила родителям. Мама ее поддержала и отвела в киношколу, со временем ее стали приглашать на разные проекты — короткий метр, реклама, фильмы и сериалы. Сейчас у девочки резюме, которым позавидовали бы многие взрослые артистки, она объездила всю страну с рабочими экспедициями.

На счету Руденко - не один десяток картин. Ее партнерами по съемкам были такие звезды, как Никита Ефремов, Андрей Федорцов, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Артем Быстров, Оксана Акиньшина и многие другие. Зрители знают Алису по проектам «Балет», «Ухожу красиво», «Сны Алисы», «Голивудск», «Морозко», «Все ОК», «Царевна-лягушка», «На деревню дедушке», «Поле чудес», «Первый класс».

Ранее в интервью 5-tv.ru партнер Руденко по фильму «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» Анастасия Уколова пожалела детей, которым приходится расти в стрессе на съемочной площадке. Актриса призналась, что своего трехлетнего сына ни за что не подвергнет такому испытанию — разве что позже и только при условии его собственного желания. Что же такого ужасного с детьми творят режиссеры?

