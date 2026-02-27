Уже можно: как сэкономить до 40% на отпуске на Мальдивах

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Ассоциации туроператоров России поделились ценным лайфхаком.

При покупке путевки заранее можно получить скидку до 30-40%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с журналистами НСН. По его словам, наибольший интерес по раннему бронированию вызывает Турция, также фиксируются отдельные продажи туров на Мальдивы и Сейшелы.

«Раннее бронирование в среднем позволяет сэкономить до 30-40%, по мере приближения к сезону экономия останавливается где-то на 10-15%. Ситуаций, когда турист будет видеть цену ниже, чем он купил по акции раннего бронирования, за последние четыре года мы не фиксируем», — сказал эксперт.

Мурадян добавил, что Юго-Восточную Азию уже бронируют на лето, чаще на длительные поездки, например на период окончания школьных экзаменов во второй половине июня. Египет же, по его словам, обычно приобретают не ранее чем за месяц до вылета.

Эксперт подчеркнул, что существенного роста цен на зарубежные направления не ожидается. По Турции возможны точечные изменения стоимости популярных отелей в пределах 5-10%, а по Египту рублевые цены демонстрируют тенденцию к снижению.

