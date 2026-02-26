Шесть человек погибли в результате взрыва газа в кафе в Казахстане

Фото: © РИА Новости/Василий Крестьянинов

Еще 20 человек числятся пострадавшими.

Взрыв газа в кафе города Щучинск в Казахстане унес жизни шести человек. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Акмолинской области.

Отмечается, что еще 20 человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел в городе Щучинске Бурабайского района в одноэтажном кафе — пристройке пятиэтажного жилого дома.

Сообщается, что спасателям удалось вывести из здания невредимыми свыше десяти человек. Кроме того, из кафе вывезли восемь газовых баллонов, которые также могли сдетонировать. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека были ранены при взрыве газового баллона на стройке на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в районе Котловка на Нахимовском проспекте. Огромный баллон взорвался неожиданно и пролетел почти 200 метров. Пострадавших в ходе инцидента госпитализировали, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.