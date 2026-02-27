Как освобождали Харьковку. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео освобождения Харьковки в Сумской области
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе выполнения боевой задачи были активно задействованы ударные дроны и минометные расчеты.
Ударные беспилотники с оптоволоконным управлением и мобильные минометные расчеты были задействованы ВС РФ при освобождении Харьковки в Сумской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Когда затихли удары артиллерии, в дело вступили штурмовики. Все боевые задачи были выполнены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
