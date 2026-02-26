Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте
Похититель выдавал девятилетнюю девочку из-Смоленска за свою племянницу
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Подозреваемый уже задержан.
Выйти на след похитителя девятилетней девочки, ранее пропавшей в Смоленске, полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения и неосторожность подозреваемого. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Поиски начались с анализа видеозаписей. Камеры зафиксировали подозрительный автомобиль ВАЗ-2109, на котором девочку увозили в неизвестном направлении. Отследив маршрут передвижения машины, правоохранители обнаружили брошенный автомобиль.
Внутри салона нашли ДНК пропавшей и сим-карту, принадлежащую местному жителю Сергею Г. Именно эта зацепка позволила оперативно установить личность мужчины и адрес его возможного местонахождения.
Школьницу обнаружили спустя трое суток после исчезновения в одной из квартир Заднепровского района Смоленска. В момент появления оперативников в помещении находилась сожительница Сергея. По ее словам, она даже не подозревала, что девочка — похищенный ребенок. Мужчина представил ее как племянницу.
Сам подозреваемый задержан.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сейчас Саша находится под наблюдением врачей и психологов, утром ее планируют передать родителям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.