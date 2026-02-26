Задержан подозреваемый в похищении пропавшей в Смоленске девочки

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Ранее сообщалось, что ребенок был найден живым.

Мужчина, подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки», — говорится в сообщении ведомства.

Девятилетняя школьница исчезла в Смоленске утром 24 февраля, выйдя из дома на обычную прогулку с собакой. Спустя час во дворе нашли только питомца — без хозяйки. С тех пор поиски ведутся круглосуточно, а следствие проверяет каждую деталь: от записей видеокамер до круга общения семьи.

За несколько дней до исчезновения ребенка жители улицы Маршала Еременко в Смоленске заметили рядом с домом незнакомого мужчину. По словам очевидцев, он несколько раз появлялся в том районе, где ребенок обычно выгуливал своего той-терьера. Эти сведения тщательно проверяли следователи.

На данный момент нет сведений, имеет ли этот мужчина отношение к похищению ребенка.

