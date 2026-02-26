Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребенка искали с 24 февраля.

Девятилетняя девочка, пропавшая в Смоленске 24 февраля 2026 года, найдена живой. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Сальвар».

Девятилетняя школьница исчезла в Смоленске утром 24 февраля, выйдя из дома на обычную прогулку с собакой. Спустя час во дворе нашли только питомца — без хозяйки. С тех пор поиски ведутся круглосуточно, а следствие проверяет каждую деталь: от записей видеокамер до круга общения семьи.

Поиски велись круглосуточно более двух суток. В операции были задействованы сотрудники СК, полиции, МЧС, Росгвардии, ОМОН, военные, а также добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт».

Всего в поисках участвуют около 320 человек. Добровольцы осматривали подвалы, чердаки, гаражи, заброшенные здания, овраги, дачные массивы у аэродрома и прилегающие территории за пределами города. Были расклеены тысячи ориентировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.