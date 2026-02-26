Главные поручения Путина правительству по итогам пресс-конференции 19 декабря

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин дал поручения правительству по итогам пресс-конференции 19 декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Поставки лекарств для льготников

Российский лидер поручил правительству, Генеральной прокуратуре, движению «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), а также исполнительным органам российских регионов обеспечить бесперебойные поставки лекарственных препаратов для льготников в аптеки.

«Принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан», — говорится в указе.

Доклад о реализации данной меры необходимо представить до 1 апреля 2026 года, а потом — ежеквартально. Путин также поручил усилить контроль за жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами.

П омощь семьям погибших бойцов СВО

Путин поручил провести масштабный мониторинг на предмет того, как механизмы предоставления помощи семьям погибших военных работают на деле. Данная задач была возложена на правительство, Генеральную прокуратуру и государственный фонд «Защитники Отечества».

Чтобы гарантировать своевременность и полноту положенных родным и близким участников специальной военной операции всех выплат и льгот, ведомства должны проанализировать эффективность действующих мер социальной защиты.

«Провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам», — говорится в документе.

Выплаты декретного пособия

Также дано поручение рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты пособия по уходу за детьми до трех лет, которое дается каждый месяц.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — сказано в документе.

Кроме того, в целях поддержки многодетных семей российский лидер дал правительству поручение расширить семейную ипотеку на многоквартирные дома старше 20 лет, в городах с низким объемом строительства жилья.

Сдать доклад необходимо до 30 марта 2026 года. На сегодняшний день отпуск по уходу за ребенком можно оформить до достижения им трех лет. При этом декретные пособия выплачиваются лишь в первые полтора года и достигают 40% от среднего заработка.

