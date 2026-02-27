Кардиолог перечислил скрытые признаки опасных заболеваний сердца

Фото: 5-tv.ru

Многие люди годами игнорируют сигналы организма, которые могут указывать на скорую остановку дыхания или инфаркт.

Десять критических симптомов болезней сердца, которые категорически нельзя игнорировать, назвал ведущий британский кардиолог Амит Бакхай. Об этом сообщает Mirror.

По словам специалиста, представляющего фонд Royal Free London NHS Foundation, к наиболее тревожным знакам относятся чувство зажатости в груди, боли в руках при физической нагрузке и сильная одышка при подъеме по лестнице. Также врач выделил такие проявления, как чрезмерное потоотделение при легких упражнениях, тошнота, сопровождающаяся дискомфортом в грудной клетке, и ощущение усталости сразу после пробуждения.

В список вошли головокружение при резком подъеме, отечность ног, трудности при наклонах и постоянные пропуски сердечных ударов или внезапные пульсации.

Исследование, в котором приняли участие две тысячи взрослых респондентов, показало пугающую статистику: около 54% людей не связывают подобные недомогания с состоянием сердечно-сосудистой системы. Доктор Бакхай подчеркнул, что проблемы с сердцем могут возникнуть в любом возрасте, особенно на фоне последствий перенесенного коронавируса, который способен атаковать сердечную мышцу.

«Мы часто игнорируем здоровье нашего сердца и его сигналы, пока не становится слишком поздно», — отметил эксперт.

По его мнению, здоровый человек должен быть в состоянии без труда пробежать два лестничных пролета и спокойно задержать дыхание на 20 секунд. Эти простые тесты помогают вовремя заметить отклонения, когда сердце буквально молит о помощи.

