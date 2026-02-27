Любовь или старые грабли: как мозг заставляет влюбляться в «копии» бывших

Психолог Богунова: старые обиды заставляют влюбляться в одни и те же типажи

Любовь с первого взгляда и та самая «искра» — мечта миллионов. Но это чувство является не добрым знаком, а сигналом об опасности.

Многие ищут идеального партнера по «списку» требований, но в итоге оказываются в отношениях с тем, кто приносит лишь боль. Почему мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли в любви и что на самом деле стоит за «роковой искрой»? Практический психолог Виктория Богунова эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла механизмы подсознательного выбора.

По словам эксперта, большинство людей подходят к поиску спутника жизни как к заполнению вакансии: смотрят на рост, доход и чувство юмора. Однако на практике эти критерии не работают. Мы подсознательно ищем человека, который поможет нам «доиграть» сценарии из прошлого.

«Мы часто выбираем того, кто просто цепляет наши старые раны», — отмечает Виктория Богунова.

Если в детстве ребенку приходилось заслуживать любовь родителей, во взрослом возрасте он выберет «холодного» партнера, за которым нужно бегать. Те, кого в семье жестко контролировали, неосознанно найдут того, кто будет подавлять их свободу. Это не судьба, а попытка мозга исправить старую ситуацию знакомым способом.

Сильное влечение или ту самую «искру» люди часто принимают за знак свыше. Но психолог предупреждает, что это опасное заблуждение.

«Мы ошибочно называем это судьбой или сильной искрой. Но искры часто летят там, где бьются два оголенных провода», — поясняет эксперт.

Главная ошибка — искать в партнере «спасателя», который решит все проблемы. По мнению Богуновой, здоровые отношения строятся на другом фундаменте. Искать нужно не того, с кем «горит», а того, с кем вам изначально спокойно.

