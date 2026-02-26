Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Спортсмена направили в состав штурмовых подразделений.

Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

По словам парламентария, спортсмена направили в состав штурмовых подразделений. При этом Мазурашу засомневался в целесообразности такого решения. Он задался вопросом, не рациональнее ли было бы использовать интеллектуальный потенциал чемпиона в иной сфере, а не на передовой.

«Он в штурмовиках. А может, все-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал?» — уточнил нардеп, его слова привело издание Страна.ua.

До этого Верховная рада не комментировала ситуацию официально. Между тем Всемирная федерация шашек (FMJD) обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить спортсмену возможность участвовать в ближайших международных турнирах. В федерации уточнили, что Аникеев служит в батальоне беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка.

До этого, как писало издание Tribuna.ua, игрока национальной сборной по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда, следовавшего в Латвию, и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). Отмечалось, что форвард баскетбольного клуба «Днепр» направлялся на матч отбора на Евробаскет-2025 против Словении.

