Девять человек задержаны после массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Полиция решает вопрос о привлечении участников к ответственности.
В Москве полиция задержала девять участников драки, произошедшей в одном из торговых центров на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.
«Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», — добавили в пресс-службе.
Другие подробности инцидента, включая причины конфликта, пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в московском метро мужчина сломал нос девушке после отказа дать деньги.
Жертвой нападения стала жительница столицы по имени Нина. Вечером к ней привязался незнакомец с требованием дать ему денег, а после отказа начал оскорблять.
Когда Нина попыталась снять происходящее на телефон, злоумышленник вырвал гаджет и ударил ее по лицу. С переломом носа пострадавшую госпитализировали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.