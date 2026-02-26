Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокаты не согласны с судебным решением и собираются обжаловать его в апелляционном порядке в связи с примирением сторон.

Защита рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) подаст апелляцию на приговор по делу об ограблении в одной из бань Наро-Фоминска. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в разговоре с 5-tv.ru.

Известно, что во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали на состав, при котором возможно прекращение уголовного дела после примирения сторон. Музыкант воспользовался этим правом и обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В свою очередь суд отказал рэперу в прекращении уголовного преследования и постановил обвинительный приговор — в виде года лишения свободы условно. Фигуранта признали виновным.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе, расположенном в Наро-Фоминском городском округе. Тогда артист отдыхал вместе со знакомым Геворком Саруханяном, который также проходит по делу в качестве второго обвиняемого.

Между Долматовым и управляющей комплекса возник конфликт, в который вмешался ее брат — сотрудник правоохранительных органов. В ходе ссоры, как установил суд, рэпер выхватил у полицейского смартфон Apple iPhone 14 Pro и несколько раз ударил его, в то время как Саруханян удерживал мужчину.

Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по два года лишения свободы условно. Однако защита настаивала на переквалификации обвинения на статью о самоуправстве.

Как сообщал 5-tv.ru, Гуф признался в постоянных проблемах с законом. Музыкант отметил, что он иногда провоцирует проблемные ситуации самостоятельно, за которые ему потом приходится оправдываться.

