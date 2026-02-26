Зеленский теряет поддержку: как проходят переговоры США и Украины в Женеве

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko

Вашингтон давит на Киев в вопросе территорий.

Урегулирование конфликта в эти минуты обсуждают на переговорах Украины и США в Женеве. Причем представители Киева приехали туда, проигрывая по всем фронтам. Некогда близкий союзник, Белый дом, усиливает давление и призывает к мирному соглашению. Но Зеленский и дальше пытается тянуть время, призывая на помощь европейских покровителей. Хотя его положение становится все более шатким. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин все объяснит.

Пока украинская и американская делегации собираются на закрытую встречу в женевском отеле InterContinental, близкое к Белому дому издание Axios делится инсайдами: ночью Зеленский звонил Трампу, разговор завершился быстрее, чем планировали, и не на лучшей для Киева ноте.

«Президент Трамп заявил Владимиру Зеленскому о своем желании как можно скорее добиться прекращения войны», — пишет Axios.

Переговорный марафон Абу-Даби — Женева уже несколько утомил Вашингтон: обмен пленными — конечно, важно, но госсекретарь США дал понять: Киеву пора двигаться дальше, наконец решать вопрос с территориями.

«Думаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, я так не думаю. Вы, наверное, слышали, что Трамп выражал глубокое разочарование тем, что переговоры еще не подошли к концу», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Зеленского зажимают в тиски — с одной стороны «Миндич-гейт», коррупционный скандал, который дошел уже до его ближайшего окружения, с другой — давление в прессе: потенциальный конкурент Залужный не устает напоминать, кто виновен в провале контрнаступления ВСУ.

«Зеленский де-факто больше не является законным президентом. Он должен был провести выборы, но отказался. Он знает: большинство украинцев выступают против его политики, большинство за мир», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

В рейтинге доверия у украинцев Зеленский только на четвертом месте — лидируют Залужный и боксер Усик, который, к слову, совсем недавно заявил о своих президентских амбициях.

«Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны», — сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Но Зеленский не хочет выпускать власть из рук, то жалуясь на Вашингтон европейским партнерам:

«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы?» — заявил Владимир Зеленский.

То пытаясь поджечь огонь третьей мировой, призывая на Украину западных солдат, в том числе и немецких, которые в 1940-х там уже были.

«Великобритания и Франция готовы предоставить нам две бригады. Каждая страна по одной. И, конечно, мы хотели бы, чтобы Германия присоединилась к этим странам», — добавил Зеленский.

От его безумия многие устали даже в Европе: транш в 90 миллиардов евро блокирует Будапешт. По опросам, в ЕС только треть респондентов готовы по-прежнему поддерживать Киев. И понятно, почему.

Гибридная война с Москвой дорого обходится ЕС. С 2022 года от антироссийских санкций Европа потеряла 800 миллиардов евро, а если посчитать с тем, что уже потрачено на Украину, получится полтора триллиона.

Даже в киевской переговорной группе нет единства — Умеров вторит Зеленскому, настаивая на продолжении конфликта, внесенный в список террористов и экстремистов Буданов* уже выступает за мир.

«Зеленский уйдет тогда, когда на этой войне станет невозможно зарабатывать деньги. Но тем, кто стоят за ним, Британии, например, это не выгодно. Потому что тогда некуда уже будет списывать многомиллиардные кредиты», — поясняет немецкий политический аналитик Айке Хамер.

Вашингтон поторапливает Киев, призывая его выйти на соглашение к концу марта. Россия не ставит дедлайнов, для нас важнее другое.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи, и мы их решаем. Они же коалиции желающих, правильно? Ну и в английском такое тоже есть выражение. Выдавать желаемое за действительное», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Даже в патовой ситуации для Зеленского самое важное — тянуть время, равно как и для тех, кто не первый год его поддерживает, а это западные оружейные лобби и европейские лидеры с низкими рейтингами, для которых война — политический спасательный круг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.