Играл на подоконнике: в момент падения ребенка с десятого этажа в квартире были его мать и брат

У полуторогодовалого малыша множественные травмы.

История из Петербурга, которая, с одной стороны, похожа на чудо, но с другой — вызывает тревогу. Уже второй раз за неделю в городе из окна многоэтажки выпал ребенок. Среди прохожих оказались сотрудники медцентра — они и спасли полуторагодовалого малыша. Сейчас он в больнице. Корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева расскажет, как действовали медики и как сохранить жизнь ребенка в таких ситуациях.

Двор на севере Петербурга. С десятого этажа падает ребенок. Кажется, вот-вот он разобьется, но буквально в последний момент его подхватывают очевидцы — мальчик успевает приземлиться в растянутое пальто. Перед падением десятки очевидцев наблюдали, как малыш почти полчаса играл на подоконнике.

«Он окно открыл, начал играться со снежком. Начал ногу закидывать. Я начала кричать, мужчина еще начал кричать, чтобы он обратно… А он ни в какую, за ручки. Хорошо, подбежали женщины, растянули куртку. Он упал прямо на куртку», — рассказала очевидица Вероника.

Люди звонили в экстренные службы, кричали, пытались привлечь внимание родителей, но без результата. Две женщины, проходящие мимо, оказались медиками клиники МЧС. Одна из них, не задумываясь, сбросила с себя пальто.

«После падения он упал ближе ко мне, потому я его сразу подхватила с курткой, все остальные отпустили ее. И это был дом № 58, офис врача общей практики. Я знала, что через десять метров целое отделение поликлиническое. И побежала бегом туда», — поделилась медсестра Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России имени Никифорова Ольга Артемьева.

Когда ребенок упал, его подхватили очевидцы. Отнесли в поликлинику, она находится в соседней парадной. Малыша осмотрели медики, а потом его отправили в больницу. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

«Он спокойно полежал у нас до приезда скорой. Пытались его удержать, он начал беспокоиться. Немножко покричал», — сообщила врач общей практики Дарья Ученгуй.

Известно, что малышу один год и семь месяцев, зовут его Даниил. Во время его падения дома были взрослые — мама и 17-летний старший брат, он играл в компьютер. Папа ушел в гости к соседям. Когда женщина ушла искать мужа, ребенок остался в комнате один, тогда и выбрался на карниз.

Даниил сейчас в больнице, у него множественные травмы — врачи говорят, будет жить. А вот как получилось, что он чуть не погиб, сейчас разбираются правоохранительные органы. Проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Этот случай уже второй за последнюю неделю. 22 февраля на Петрозаводской улице с седьмого этажа выпал семилетний мальчик. Его поймал дворник. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Специалисты дают несколько советов, как действовать очевидцам в таких ситуациях:

не окликать ребенка;

вызвать экстренные службы;

растянуть полотно;

не трогать упавшего ребенка до приезда врачей или спасателей;

все эти действия могут спасти ему жизнь.

