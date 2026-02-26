Похищение или несчастный случай? Что случилось с девятилетней девочкой в Смоленске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Школьница исчезла утром 24 февраля, оставив дома смартфон — теперь следствие проверяет каждую деталь.

Девятилетняя школьница исчезла в Смоленске утром 24 февраля, выйдя из дома на обычную прогулку с собакой. Спустя час во дворе нашли только питомца — без хозяйки. С тех пор поиски ведутся круглосуточно, а следствие проверяет каждую деталь: от записей видеокамер до круга общения семьи.

Что уже установлено, какие версии рассматриваются и почему внимание силовиков привлекли новые обстоятельства — в материале 5-tv.ru.

Подозрительный мужчина у дома

За несколько дней до исчезновения девочки жители улицы Маршала Еременко в Смоленске заметили рядом с домом незнакомого мужчину. По словам очевидцев, он несколько раз появлялся в том районе, где ребенок обычно выгуливал своего той-терьера. Эти сведения сейчас тщательно проверяют следователи.

Дополнительным поводом для проверки стал давний конфликт между матерью девочки и соседом. Правоохранительные органы изучают его личность и возможную причастность. Однако официальных доказательств в его отношении на данный момент нет.

Утро, которое пошло не по плану

Около восьми часов утра девятилетняя школьница вышла на короткую прогулку с собакой. Это была привычная практика — ребенок регулярно выгуливал питомца во дворе.

Однако в этот раз все пошло иначе. Девочка надела темную куртку с цветными пятнами поверх пижамы и ярко-голубые лыжные штаны. Телефон и ключи она оставила в комнате. Камера у центрального входа подъезда не зафиксировала ее выхода — предположительно, школьница воспользовалась запасным выходом.

Через 40 минут мать забеспокоилась и вышла во двор. Там она обнаружила только собаку с поводком. С этого момента местонахождение ребенка остается неизвестным.

Проверка телефона

Смартфон девочки, оставшийся дома, изучили специалисты. РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона сообщает, что в переписках и контактах не найдено ничего подозрительного.

Признаков подготовки к побегу или общения с неизвестными лицами, способными представлять угрозу, выявлено не было. Других электронных устройств у ребенка не было.

Следствие подчеркивает: ранее девочка никогда не уходила из дома самовольно, конфликтов с родителями не имела.

Следы у Солдатского озера

В ходе обследования территории внимание поисковиков привлек район Солдатского озера. Там обнаружили серую детскую перчатку, которая может принадлежать пропавшей.

Неподалеку, в овраге, нашли следы, напоминающие детские, а рядом — отпечатки лап собаки. Эта зона считается опасной: местные жители не раз сообщали о трагических инцидентах на воде. Версия несчастного случая рассматривается наряду с другими.

Масштабная операция

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование находится под контролем прокуратуры и центрального аппарата Следственного комитета.

Поиски ведутся круглосуточно уже более двух суток. В операции задействованы сотрудники СК, полиции, МЧС, Росгвардии, ОМОН, военные, а также добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт».

«Лиза Алерт» включается в поиски девочки в Смоленске — пропажа, которая произошла еще вчера. Наши ребята начинают работать на месте, также будем привлекать к поиску и другие регионы», — отметил председатель объединения Григорий Сергеев.

Всего в поисках участвуют около 320 человек. Добровольцы осматривают подвалы, чердаки, гаражи, заброшенные здания, овраги, дачные массивы у аэродрома и прилегающие территории за пределами города. Расклеены тысячи ориентировок.

Власти обратились к автомобилистам с просьбой проверить записи видеорегистраторов, сделанные утром 24 февраля возле домов № 58 и № 60 по улице Маршала Еременко.

«Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребенка», — говорится в заявлении мэра Смоленска Александра Новикова.

Версии и слухи

Следствие рассматривает различные сценарии — от несчастного случая до возможного криминального преступления. В социальных сетях обсуждаются предположения о возможном похищении на автомобиле, однако официального подтверждения этим данным нет.

Проверена версия о причастности отца девочки, проживающего отдельно. Мужчина имеет подтвержденное алиби и участвует в поисках.

Работа продолжается. Любая информация может оказаться решающей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.