Девять рыбаков отрезало от берега на льдине в Финском заливе

Любители зимнего увлечения оказались примерно в километре от суши.

Спасательная операция по эвакуации девяти рыбаков, оказавшихся отрезанными от суши на льду Финского залива, проходит в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в районе деревни Логи на ледовом покрове образовались трещины, из-за которых любители зимней рыбалки не смогли самостоятельно вернуться на берег. Расстояние до суши составляет примерно километр.

Два спасательных расчета выдвинулись к месту происшествия для проведения эвакуации. Один экипаж оснащен аэролодкой, которая может передвигаться по льду и суше, второй — катером для работы в акватории.

Всего в операции задействованы девять сотрудников и семь единиц техники.

До этого аналогичная операция завершилась на Дальнем Востоке. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщали, что со льдины в Охотском море эвакуировали 70 рыбаков. Пострадавших среди них не было. В спасательных работах приняли участие 22 специалиста, также задействовали 11 единиц техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Они оказались отрезанными — в километре от берега.

