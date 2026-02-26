В «Россетях» рассказали о планах развития инфраструктуры в ЯНАО

Фото: ПАО "Россети"

Инвестиционные планы в регионе обсудили глава группы «Россети» Андрей Рюмин и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Россети» направят более 4,7 млрд руб. на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа в 2026 году. Инвестиционные планы обсудили губернатор региона Дмитрий Артюхов и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве.

По словам Артюхова, «Ямал сегодня находится в активной фазе развития: мы набрали высокие темпы строительства социальных объектов — школ, больниц, детских садов, жилых домов — и намерены их сохранять». Одновременно ведется масштабное обновление инженерной инфраструктуры в городах и поселках. Все это требует «усиления энергетической мощи», поэтому сотрудничество региона с «Россетями» является одним из «ключевых элементов в создании комфортной и надежной среды на Ямале», отметил губернатор Артюхов.

В свою очередь, Рюмин подчеркнул, что Ямал имеет особое значение для развития России, обеспечивая около 80% добычи природного газа. Многие крупные проекты Группы «Россети» связаны с электроснабжением производственных кластеров и повышением надежности передачи в регион мощности крупнейшей генерации Западной Сибири, включая Уренгойскую и Сургутские ГРЭС.

«В последние годы Ямал также ассоциируется с социальным ростом — здесь увеличивается численность населения, реализуются успешные образовательные проекты, создаются новые профессиональные возможности для людей. Поэтому сейчас многие наши задачи связаны с электроснабжением строящихся жилых кварталов в столице региона, Тарко-Сале и других городах. Так, в 2026 году планируем ввести в работу новую подстанцию для микрорайона Обдорский в Салехарде», — отметил Рюмин.

Также обсуждалось функционирование сетей в зимний сезон. Основной причиной технарушений на Крайнем Севере является климатический фактор. В 2025 году в рамках подготовки к отопительному периоду в дополнение к основным мероприятиям «Россети» выполнили работы для увеличения устойчивости ЛЭП Ямбургского и Салехардского энергоузлов к ветровым нагрузкам и образованию гололедно-изморозевых отложений.

