Мужчина держал возлюбленную взаперти и давал ей только водку с леденцами

Жертва сравнивала эти отношения с фильмом «Сияние».
В Британии международный менеджер часовой компании Tag Heuer была забита до смерти своим 57-летним бойфрендом. Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как женщина заявила, что он ее убьет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Жизнь в страхе
Женщина сравнивала эти отношения с фильмом «Сияние». Она рассказывала друзьям, что живет в страхе перед его приступами паранойи и агрессией, усиливающейся на фоне злоупотребления алкоголем.
Кульминацией издевательств стало то, что мужчина на десять дней запер ее в квартире и кормил только леденцами и водкой.
Незадолго до гибели пара вернулась из 11-дневного отпуска в Словакии, где у них возникли разногласия из-за пьянства агрессора.
«Он меня изобьет, когда мы войдем в квартиру», — пожаловалась женщина таксисту по пути из аэропорта.
Водитель вызвал полицию, но жертва попросила не предпринимать действий.
«Он настроен серьезно, он хочет меня убить… но и мне не следовало этого делать», — добавила она
Кошмарная находка
Отец женщины пришел в квартиру пары 20 июня 2025 года и обнаружил злоумышленника, бродившего в пьяном угаре.
«Я думаю, что она мертва», — сказал он.
В спальне отец нашел дочь мертвой. На ее теле обнаружили множество синяков. Она весила всего 48 килограммов.
«Она была красивой девушкой, но когда я увидел ее, она была похожа на зомби. Квартира была в грязи, повсюду валялись пивные банки», — рассказал он в суде.
Мужчина заявил полиции, что «всего пару раз ударил ее прошлой ночью». Он настаивал, что она сама нанесла себе травмы, будучи пьяной.
После вынесения обвинительного вердикта детектив-инспектор Андреа Прайс назвала мужчину трусом, не раскаявшимся в содеянном. Приговор ему будет вынесен 28 февраля.
Блестящая карьера и трагический финал
Жертва построила впечатляющую карьеру в Tag Heuer, где прошла путь от стажера до менеджера международного уровня. Она посещала светские мероприятия «Формулы-1», организовывала доступ за кулисы для знаменитостей.
Ей удалось поработать плечом к плечу с гонщиками Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и Стирлингом Моссом, певцом Фарреллом Уильямсом и рэпером Канье Уэстом.
Однако ее жизнь пошла под откос, когда она сама начала злоупотреблять алкоголем.
